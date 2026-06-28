 مقتل 15 شخصا على الأقل شمال غربي نيجيريا في هجوم لمسلحين على مزارعين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مقتل 15 شخصا على الأقل شمال غربي نيجيريا في هجوم لمسلحين على مزارعين

د ب أ
نشر في: الأحد 28 يونيو 2026 - 6:55 ص | آخر تحديث: الأحد 28 يونيو 2026 - 6:55 ص

 قال مسؤول اليوم السبت إن مسلحين هاجموا منطقة مزارعين شمال غربي نيجيريا التي كثيرا ما تشهد أعمال عنف وقتلوا 15 شخصا على الأقل.

ووقع الهجوم أمس الجمعة في منطقة تالاتا مافارا بولاية زامفارا التي يمزقها العنف. ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم.

ووصف عبد العزيز ياري، وهو نائب برلماني يمثل المنطقة على المستوى الوطني، الاعتداء على المنطقة بأنه "هجوم إرهابي" في بيان عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ويدير المنطقة يحيى ياري، وهو مسؤول حكومي منتخب ولا تربطه صلة قرابة بعبد العزيز باري. وظهر في مقطع مصور لاقى انتشارا واسعا أثناء جنازة الضحايا مساء أمس، حيث قدم مناشدة حارة للرئيس بولا تينوبو ووزير الدفاع للتدخل ووضع حد لأعمال القتل المتواصلة.

وقتل مسلحون 17 مزارعا وأصابوا 13 آخرين على الأقل في وقت سابق من الشهر الجاري، بينما كانوا يعملون في حقولهم في جورون نامايي في جزء آخر من ولاية زامفارا.


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