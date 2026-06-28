سويسرا والدنمارك والتشيك تسجل درجات حرارة قياسية

سجلت سويسرا والتشيك والدنمارك اليوم السبت درجات حرارة قياسية حيث امتدت الموجة الحارة، التي اجتاحت البلدان الأوروبية ، إلى الأجزاء الوسطى والشرقية من القارة.

وتم تسجيل درجات حرارة غير معتادة حتى في دول شمال أوروبا التي لا تشهد صيفا حارا. وسجل معهد الأرصاد الجوية بالدنمارك درجة حرارة بلغت 37 درجة مئوية في أودوم شمال آرهوس، وهي أعلى درجة حرارة منذ بدء تدوين السجلات في 1874.

وبلغت درجة الحرارة في مدينة بازل السويسرية 8ر38 درجة مئوية.

وشهدت شبكة طرق أوتوبان الألمانية الشهير معدلات حرارة مرتفعة ومن المتوقع أن تصل الحرارة إلى 40 درجة مئوية. وتشققت الخرسانة على الطريق السريع "إيه 2" بسبب درجات الحرارة المرتفعة في موقعين خارج برلين، مما اضطر السلطات إلى إغلاق الطريق، وذكرت صحيفة "بيلد" أن أضرارا أخرى لحقت بالطرق السريعة في أنحاء مختلفة من ألمانيا.

ونصحت شركة السكك الحديدية "دويتشه بان" وشركات قطارات أخرى بتجنب السفر غير الضروري بالقطار في مطلع الأسبوع الجاري.