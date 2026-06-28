وفاة عدة أشخاص في حوادث سباحة مع اجتياح موجة حر لألمانيا

لقي خمسة أشخاص على الأقل حتفهم في حوادث سباحة في ألمانيا منذ يوم الجمعة، أعلنت الشرطة، اليوم الأحد، حيث دفعت موجة الحر بالعديد من الناس إلى البحيرات والأنهار للتخفيف من شدة الحرارة.

وقالت الشرطة إن رجلا يبلغ من العمر 27 عاما غرق في نهر نيكار بالقرب من مدينة هايدلبرج الواقعة في جنوب غرب البلاد يوم السبت، بينما توفي رجل يبلغ من العمر 30 عاما في بحيرة بالقرب من مانهايم، كما تم الإبلاغ عن فقدان طفل في قناة راين-هيرنه في غرب ألمانيا.

وفي ولاية هسن بوسط البلاد، تم انتشال جثة رجل يبلغ من العمر 40 عاما من بحيرة بالقرب من فرانكفورت.

ويوم الجمعة، توفي رجل يبلغ من العمر 45 عاما بعد سحبه من الماء في بحيرة بالقرب من دورتموند، بينما عثر على صبي يبلغ من العمر 8 سنوات ميتا بعد عملية بحث في بحيرة بالقرب من هانوفر.

كما تم انتشال جثتي سباحين مسنين من بحيرة كونستانس، الواقعة على حدود ألمانيا مع سويسرا والنمسا، يوم الجمعة بعد أن قفزا في الماء من قارب مستأجر في اليوم السابق واختفيا.

وتشهد ألمانيا موجة حر شديدة منذ عدة أيام، حيث وصلت درجات الحرارة أو تجاوزت 40 درجة مئوية في العديد من الأماكن.