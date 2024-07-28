وزير الخارجية اللبناني: الحرب ستكون مدمرة للجميع وليس فقط لبلادنا

حذر وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بوحبيب، من أن شن حرب على لبنان سيكون مدمرا للجميع وليس فقط للبنان، مشيرا إلى أن الحكومة اللبنانية "طلبت من الولايات المتحدة الأمريكية حث إسرائيل على ضبط النفس".

ونقلت وكالة رويترز عن بوحبيب قوله إن الولايات المتحدة "طلبت من الحكومة اللبنانية نقل رسالة إلى حزب الله، تطالبه بالتحلي بضبط النفس أيضا"، مشددا على أن أي حرب على بلاده ستتحول إلى حرب إقليمية.

وذكر الوزير اللبناني إسرائيل قائلا إنها "تدعي البطولة، لكن كل الدول تُقهر، لذلك من الأفضل ضبط النفس"، كما دعا إلى "تشكيل لجنة دولية للتحقيق في مصدر الهجوم على مجدل شمس في الجولان المحتل، ويمكن التعاون مع اليونيفيل (قوات حفظ السلام الدولية على الحدود)".

وأكد بوحبيب أن هناك جهودا لبنانية واتصالات واسعة لمنع التصعيد، حيث تدعو الحكومة اللبنانية دائما إلى ضبط النفس تحسبا لاتساع رقعة الصراع. واختتم الوزير اللبناني قائلا: "يكفينا خرابا في لبنان وإسرائيل وغزة طبعا"، مشيرا إلى أنه تم التواصل مع "حزب الله"، وهو ينفي مسؤوليته عن الهجوم على الجولان.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، رفع جاهزية الجيش إلى المرحلة التالية من القتال في الشمال، وذلك بعد قصف منسوب لـ"حزب الله" اللبناني على بلدة مجدل شمس في هضبة الجولان، جاء ذلك في كلمة أثناء تفقده موقع الهجوم في مجدل شمس بحسب بيان للجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد.