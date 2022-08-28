ينطلق مسلسل "سيد الخواتم: خواتم القوة" في أكثر من 240 دولة ومنطقة حول العالم، يوم الجمعة المقبل الموافق 2 سبتمبر، حيث سيتم إطلاق أول حلقتين، على منصة أمازون، مع عرض حلقة جديدة كل أسبوع.

وقدم الإعلان الدعائي للمسلسل، لمحة عن الأحداث، وألقي الضوء على الدراما الملحمية لتاريخ العصر الثاني من ميدل إيرث، ويكشف كيف ستجتمع شخصيات تولكين الأسطورية والمحبوبة معاً لمواجهة جميع الصعاب والعقبات عبر مسافات كبيرة للحماية من عودة الظهور المخيف لأشرار ميدل إيرث، لتتقاطع الأقدار ويتم اختبار العديد من الشخصيات في مواجهة الشر الوشيك.

ويقدم المسلسل الأساطير البطولية للعصر الثاني الملحمي من تاريخ ميدل إيرث للكاتب جيه.آر.آر. تولكين، الذي استلهم أحداثه من روايتي "الهوبيت" و"سيد الخواتم" والتي تدور أحداثها قبل آلاف السنين، والتي تعيد المشاهدين إلى حقبة تشكلت فيها القوى العظمى، وصعود الممالك إلى المجد وسقوطها في الخراب والفوضى، وتم اختبار الأبطال الاستثنائيين مع أمل معلق بخيوط رفيعة، وواحد من أسوأ الأشرار الذين خطّهم قلم الكاتب تولكين والذي هدد بظلام يسود العالم بأسره.

ويبدأ المسلسل في وقت يعمه سلام نسبي، مع مجموعة من الشخصيات المألوفة والجديدة على حد سواء، التي تواجه عودة ظهور الشر الذي كان يُخشى على ميدل إيرث منه منذ فترة طويلة، ومن أحلك أعماق جبال الضباب، إلى الغابات المهيبة في عاصمة القزم ليندون، ومملكة جزيرة نيمينور ذات المناظر الخلابة، إلى أبعد المناطق على الخارطة، ستنقل هذه الممالك والشخصيات إرث عريق بقي فترة طويلة بعد رحيل القوى العظمي والممالك.

ويضم المقطع الدعائي الشخصيات الرئيسة في المسلسل الشهير وهم؛ جالادريل (مورفيد كلارك)، إلروند (روبرت أرامايو)، ملك الملوك جيل- جالاد (بنجامين والكر)، سيليبريمبور (شارلز إدواردز)، هارفوتس إلينور "نوري" براندي فوت (ماركيلا كافيناف)، ولارجو برانديفوت (ديلان سميث)؛ والغريب (دانيل وايمان)؛ نومينورينس إيسلدور (ماكسيم بالدري)، إيارين (إيما هورفاث)، إيليندي (ليود يوين)، فارازون (ترايستان جرافيل)، والملكة ريجنت ميريل (سينثيا أداء- روبنسون)؛ ملك الأقرام دورين الثالث (بيتر مولن)، الأميرة دورين الرابعة (أوين آرثر) ، والأميرة ديسا (صوفيا نومفيت)؛ ساوثلاندرز هالبراند (تشارلي فيكرز) ؛ برونوين (نازانين بونيادي) ؛ وسيلفان إلف أروندير (إسماعيل كروز كوردوفا).