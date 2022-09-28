استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 10 آخرين برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه جنين

استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون اليوم الأربعاء، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم جنين للاجئين في الضفة الغربية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان عبر حسابها بموقع "فيسبوك" اليوم، باستشهاد 3 فلسطينيين خلال اقتحام مخيم جنين.

وأشارت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) إلى استشهاد 3 شباب وإصابة 10 آخرين بجروح مختلفة، خلال مواجهات عنيفة مع قوات إسرائيلية عقب اقتحام مخيم جنين، لافتة إلى أن قوات من الجيش الإسرائيلي بتعزيزات عسكرية ترافقها جرافات عسكرية حاصرت مخيم جنين من كل الاتجاهات.

وقات مصادر محلية، إن اشتباكات ومواجهات اندلعت مع قوات من الجيش الإسرائيلي عقب اقتحام مخيم جنين، ومحاصرة منزل سكني واستهدافه بصاروخ مضاد للدروع.

وحسب المصادر، يعود المنزل المستهدف لعائلة رعد خازم الذي نفذ في السابع من أبريل الماضي عملية إطلاق نار في تل أبيب، أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من الإسرائيليين قبل أن يتم قتله.

فيما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي قام بتصفية عبد خازم وهو شقيق رعد، بدعوى أنه مطلوب للأجهزة الأمنية الإسرائيلية.

واستشهد أكثر من 100 فلسطيني في الضفة الغربية منذ بداية العام الجاري فيما قتل نحو 20 إسرائيليا خلال هجمات متفرقة في الضفة وفي مدن إسرائيلية، في ظل تصاعد وتيرة التوتر الأمني بشكل غير مسبوق منذ سنوات.