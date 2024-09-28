ديانج أساسيا في تشكيل الخلود لمواجهة الهلال

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أعلن البرتغالي باولو دوراتي المدير الفني لفريق الخلود، التشكيل الذي سيخوض مواجهة الهلال مساء اليوم السبت، في الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين.

ويستضيف فريق الخلود نظيره الهلال على ملعب الملك عبدالله ببريدة، في التاسعة من مساء اليوم السبت، في الدوري السعودي.

ويقود المالي أليو ديانج تشكيل فريقه الخلود في مواجهة الهلال مساء اليوم السبت.

وجاء تشكيل الخلود لمواجهة اليوم كما يلي:

«جروهي - عبدالله الهوساوي - جيومبر - ايكونق - حمد الشمراني - أليو ديانج - عبدالرحمن السفري - كيفن ندورام - كولادو ماوليدا - موليكا».