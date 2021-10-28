أحمد مراد: نجيب محفوظ أبدع في تقديم تيمة الحارة بزوايا مختلفة

استضاف الإعلامي إبراهيم عيسى، الكاتب أحمد مراد، في مقابلة حول كتابه «لوكاندة بير الوطاويط»، الصادر عن دار الشروق للنشر، حيث قال مراد، إن «لا أنزعج من القارئ المنحاز لتصورات مسبقة حول الكاتب وأفكاره»، لافتا إلى أنه دائما يستهدف التأثير في القارئ عبر الإمتاع من خلال النصوص البسيطة دون تقعير اللغة.



وأضاف مراد خلال استضافته ببرانمج «حديث القاهرة» على قناة «القاهرة والناس»، اليوم الخميس، : «أسعى جاهدا للتعرف على تطلعات القارئ ووجدت أنه يميل لنصوص تختبر أفكاره»، مشيرا إلى أنه قد اعتمد على مراكمة المعرفة في بداية عمله بالكتابة.



ولفت أحمد مراد إلى أن أديب نوبل نجيب محفوظ قد تمسك بتيمة الحارة، مشيرا إلى أنه قد أبدع فيها زوايا مختلفة، مضيفا «أحترم القارئ الذي يقدر المجهود الذي يحرك وينشط أفكاره».



وشدد مراد على أنه يجب على المتقدمين لورش الكتابة بألا يقدموا إبداعاتهم بشكل مجاني لحصد الإعجابات على مواقع التواصل الاجتماعي، واستطرد مراد: «السينما عشقي الأول قبل الدخول عالم التصوير والكتابة»، مؤكدا على أهمية ايمانه بضرروة التخصص في مجالات العمل الفني والإبداعي.



يشار إلى أن أحمد مراد كاتب وسيناريست ومصور ومصمم جرافيك مصري، تخرّج في مدرسة ليسيه الحرّية بباب اللوق عام 1996 قبل أن يلتحق بالمعهد العالي للسينما ليدرس التصوير السينمائي، وقام بتأليف العديد من الروايات ومنها: فيرتيجو وتراب الماس والفيل الأزرق والتي كانت ضمن القائمة القصيرة لجائزة البوكر العربية عام 2014 ورواية 1919 ولوكاندة بير الوطايط وغيرها، شارك في تأليف عدة أفلام منها الفيل الأزرق عن رواية له تحمل نفس الأسم، كذلك قام بتأليف فيلم الأصليين.