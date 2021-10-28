 الولايات المتحدة.. لجنة تحقق في الآثار السلبية لـ«فيسبوك» على الأطفال والمراهقين - بوابة الشروق
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الولايات المتحدة.. لجنة تحقق في الآثار السلبية لـ«فيسبوك» على الأطفال والمراهقين

تعبيرية
تعبيرية
رويترز
نشر في: الخميس 28 أكتوبر 2021 - 6:09 ص | آخر تحديث: الخميس 28 أكتوبر 2021 - 6:10 ص

بدأت لجنة التجارة الفدرالية الأمريكية التحقيق في تسريب تحريات داخلية أجرتها شركة "فيسبوك"، حول آثار سيئة لمنتجاتها على الأطفال والمراهقين.

وحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، يبحث مسؤولون في اللجنة كذلك، فيما إذا كانت هذه الوثائق تشير إلى إمكانية انتهاك الشركة تسوية فرضت عليها عام 2019، بشأن مخاوف تتعلق بالخصوصية، مبينة أن الشركة دفعت بسبب تلك الانتهاكات غرامة قدرها 5 مليارات دولار.

ووجد البحث الداخلي دليلا على أن خوارزميات الشركة تعزز الخلاف وأن تطبيق "إنستغرام" الخاص بها، ضار بنسبة كبيرة على المستخدمين، ولا سيما المراهقات.

ورّدت "فيسبوك" على التقرير، مؤكدة أنها "مستعدة دائما للإجابة على أسئلة المنظمين وستواصل التعاون مع الاستفسارات الحكومية"

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