هاني توفيق: محافظ البنك المركزي جريء وتحرير سعر الصرف ضروري

أكد هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، أن قرارات الحكومة والبنك المركزي اليوم لا يمكن لأحد أن يتصور أنها خيار ولكنها مفروضة علينا نتيجة وضع السياسة النقدية، قائلا "الدكتور حسن عبدالله محافظ البنك المركزي جريء، ولو منه مكنتش استلم الوظيفة إلا بضمانات".

وأضاف هاني توفيق، في لقاء عبر زووم ببرنامج "حديث القاهرة" على فضائية "القاهرة والناس" اليوم الخميس، أنه كان لابد من تحرير سعر الفائدة، لأن التضخم كان قد وصل إلى 17 % نتيجة استيراد احتياجاتنا وسعر الفائدة أصبح غير قادر على تحصيل سعر التضخم، موضحًا أن رفع سعر الفائدة قرار حكيم وسليم وصحيح ولا خيار فيه وضرورة لأنه لم يكن هناك وسيلة سوى تحرير سعر الصرف، وتم عمل عقود مستقبلية.

وأردف: "تحرير سعر الجنيه المصري لا يكفي ولابد من ربطه بسلة عملات وليس الدولار فقط، والجنية المصري أصبح قوي نظرًا لانخفاض اليورو والجنيه الاسترليني، ولكن المشكلة كانت في سعر الصرف"، مؤكدًا أن المؤتمر الاقتصادي كان حركة في منتهى الذكاء بعد موافقة أساتذة الاقتصاد والمفكرين والقرار اليوم كان مفاجئ رغم توقعنا بإصدار القرار يوم الجمعة القادمة.