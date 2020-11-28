 مقاتلة روسية تعترض طائرة استطلاع أمريكية فوق أجواء البحر الأسود - بوابة الشروق
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مقاتلة روسية تعترض طائرة استطلاع أمريكية فوق أجواء البحر الأسود

هديل هلال
نشر في: السبت 28 نوفمبر 2020 - 8:09 م | آخر تحديث: السبت 28 نوفمبر 2020 - 8:09 م

أعلنت غرفة العمليات التابعة لوزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن اعتراض طائرة روسية طراز «سو-27» طائرة استطلاع أمريكية فوق البحر الأسود.

ونقلًا عن موقع «سبوتنيك» عربي، مساء السبت، فإن وسائل الرصد الجوي الروسية كشفت عن هدف جوي يقترب من الحدود الروسية فوق المياه الدولية للبحر الأسود، بحسب بيانات غرفة العمليات الدفاعية.

وجاء في البيان: «أقلعت طائرة (سوخوي-27) تابعة لقوات الدفاع الجوي من أجل التعرف على الهدف الجوي ومنع اختراق الحدود الروسية.. وتمكن طاقم الطائرة الروسية من تحديد هوية الهدف الجوي على أنها طائرة استطلاع استراتيجية طراز (آر إس-135) تابعة للقوات الجوية الأمريكية، وعقب ذلك قامت بمرافقتها فوق البحر الأسود».

وأكد البيان أن الطائرة الروسية عادت بسلام إلى قاعدتها بعد أن غيرت الطائرة الأمريكية مسارها وابتعدت، وقد تم الحيلولة دون السماح لها باختراق الحدود الروسية.

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