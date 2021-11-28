يعرض اليوم، لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فيلم "107 أمهات"، ضمن المسابقة الدولية، في الدورة الـ43 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

فيلم "107 أمهات" من إخراج بيتر كيريكس، وإنتاج سلوفاكيا، جمهورية التشيك، أوكرانيا، ويتمير الفيلم بأنه يشبه الأفلام الوثائقية من حيث الشكل، وهو ما يشكل نقطة قوته.

الفيلم يحكي عن تجربة عدد من النساء في إصلاحية، واللاتي أنجب منهمن، أبنائهن هناك، حيث يمكنهن الاحتفاظ بهم إلى أن يبلغ الطفل 3 سنوات.

ويمزج المخرج في طريقة سرده للأحداث بين العناصر الوثائقية والخيال، ما يضفي عليها مصداقية غير مسبوقة.

يبدأ عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 93 دقيقية، في الساعة الـ3:30 مساء بالمسرح الكبير، ومن المقرر أن تعقبه مناقشة، وسيكون عرضه الثاني غدا الاثنين الساعة 7:30 مساء في سينما الزمالك 1.