الأمين العام للأمم المتحدة: يجب على قادة العالم كسر الدائرة القاتلة في مؤتمر المناخ

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش المجتمع الدولي إلى كسر " الدائرة القاتلة " للاحتباس الحراري وذوبان الجليد في القطبين وذلك في قمة الأمم المتحدة المقبلة للمناخ "كوب28" في دبي.

وقال جوتيريش للصحفيين في نيويورك اليوم الاثنين "يجب على القادة التحرك للحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى 5ر1 درجة مئوية، وحماية الناس من فوضى المناخ، وإنهاء عصر الوقود الأحفوري".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد عاد في وقت سابق من رحلة إلى القارة القطبية الجنوبية.

وقال جوتيريش إن ذوبان الجليد بسرعة هناك يسهم في ارتفاع منسوب مياه البحر، ويعكس أشعة الشمس، ومع اختفائه، يتم امتصاص المزيد من الحرارة في الغلاف الجوي للأرض.

وهذا يعني المزيد من الحرارة، والتي تعني المزيد من العواصف والفيضانات والحرائق والجفاف في جميع أنحاء العالم، والمزيد من الذوبان، وهو ما يعني، كمية أقل من الجليد والمزيد من زيادة الحرارة"، محذرا "نحن محاصرون في دائرة قاتلة ".



وخلال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ، المعروف باسم "كوب28" والمقرر أن يبدأ يوم الخميس في دبي، ترغب أكثر من 190 دولة في استعراض وتقييم ما تم تنفيذه من اتفاقات باريس للمناخ عام 2015 وذلك لأول مرة.