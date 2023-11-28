أكد وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني، الاثنين، على مواصلة بلاده العمل مع تركيا لـ"تعزيز وقف التصعيد في المنطقة".

جاء ذلك في بيان نشره عبر حسابه على منصة "إكس" حول لقائه مع نظيره التركي هاكان فيدان، في وقت سابق الاثنين، على هامش المنتدى الإقليمي للاتحاد من أجل المتوسط، بمدينة برشلونة الإسبانية، وفقا لوكالة أنباء الأناضول التركية.

وأضاف تاجاني "لقد أجرينا مباحثات ممتازة مع الوزير التركي هاكان فيدان، وإيطاليا وتركيا ترغبان في التعاون لتحقيق هدف السلام والاستقرار في المنطقة".

وأردف "سنواصل العمل معا لتعزيز وقف التصعيد ومنع انتشار الصراع".

وتأتي تصريحات الوزير الإيطالي وسط هدنة مؤقتة في الحرب بين حركة حماس وإسرائيل منذ السابع من الشهر الماضي.