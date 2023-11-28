 فرج عامر: مواجهتنا مع الأهلي صعبة ولكنها ليست مستحيلة - بوابة الشروق
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فرج عامر: مواجهتنا مع الأهلي صعبة ولكنها ليست مستحيلة

زيـاد الميـرغني
نشر في: الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 - 4:18 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 - 4:18 ص

قال فرج عامر رئيس نادي سموحة، في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن مواجهة الأهلي اليوم صعبة ولكنها ليست مستحيلة.

وكتب: “مواجهتنا غدا مع الاهلي صعبة ولكنها ليست مستحيلة ، هنبذل قصاري جهدنا من اجل نتيجة ايجابية وربنا يوفقنا ، اهم مافي الموضوع ان تسود الروح الرياضية وان يخرج الجميع من المباراة سليما”.

ويبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لمواجهة سموحة المرتقبة اليوم الثلاثاء في السابعة مساء على ملعب ستاد السلام في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وفاز النادي الأهلي على ميدياما الغاني بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب السلام، بالجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2023-2024.

ويتربع الأهلي على صدارة أندية الدوري برصيد 13 نقطة بعدما لعب المارد الأحمر 5 مباريات، حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل في مباراة وسجل لاعبوه 12 هدفاً وتلقت شباكه 4.


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