أعلن الكرملين، اليوم الأربعاء، دعم روسيا لصربيا لوضع حد للتوترات في كوسوفو، بعد إطلاق نار وانفجارات.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين: "لدينا علاقات وثيقة جداً، علاقات تاريخية وروحية مع صربيا"، موضحاً أن موسكو تتابع "بانتباه شديد ما يحصل في كوسوفو لضمان حقوق الصرب" في الإقليم السابق، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف "بالتأكيد، ندعم بلجراد في الخطوات التي تتخذها".

واعتبر بيسكوف أن "من الطبيعي أن تدافع صربيا عن حقوق الصرب في الإقليم، وسط ظروف بالغة الصعوبة، وأن ترد بشكل حازم على انتهاك حقوقها".

يتزامن ذلك مع استدعاء الرئيس الصربي الكسندر فوتشيتش، مساء الأحد، الجنرال ميلان مويسيلوفيتش قائد القوات الصربية إلى الحدود مع كوسوفو، في موازاة وإعلان وزير الدفاع ميلوس فوسيفيتش مساء الاثنين، أن الجيش الصربي في حال تأهب قصوى بعد التوترات الأخيرة في كوسوفو.

وتعترف صربيا باستقلال إقليمها السابق ذي الغالبية الألبانية الذي أعلن في 2008.

وأقام مئات الصرب في كوسوفو منذ 10 ديسمبر الجاري حواجز في الشمال احتجاجاً على توقيف شرطي صربي سابق، الأمر الذي شل الحركة على معبرين حدوديين مع صربيا.