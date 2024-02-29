قائد الجيش الأوكراني: الوضع صعب على الخطوط الدفاعية الأمامية للجبهة

قال مسئولون أوكرانيون، اليوم الخميس إن قتالا عنيفا يجري غربي مدينة أفدييفكا التي سقطت في أيدي الروس قبل نحو أسبوعين، وإن الجيش الأوكراني يواجه صعوبة في الحفاظ على استقرار الخطوط الدفاعية الأمامية للجبهة هناك.

وأعلن القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، الكولونيل جنرال أولكسندر سيرسكي، عبر تطبيق تليجرام، أن المعارك تجري في جزء من خط الجبهة على امتداد بلدات تونينكي وأورليفكا وسيمينيفكا وبرديتشي.

وكان سيرسكي قد توجه إلى القسم الموجود في منطقة دونيتسك كي يلقي نظرة عامة على الوضع.

واتهم سيرسكي العديد من القادة بسوء تقدير الأوضاع مما وضع الوحدات الأوكرانية في موقف صعب.

وقال سيرسكي، إنه تم طرد الوحدات الروسية من بلدة أورليفكا مرة أخرى، وإنه تم تخصيص احتياطيات جديدة وذخائر إضافية من أجل "تحسين الوضع على الأرض".

وأعلن مراقبون عسكريون في موسكو، أمس الأربعاء، عن تقدم القوات الروسية نحو أورليفكا ونحو تونينكي وبرديتشي.

وأكدت هيئة الأركان العامة الأوكرانية تقارير سابقة لمدونين عسكريين روس حول شن هجوم آخر على وحدة روسية باستخدام أنظمة إطلاق الصواريخ. وبحسب هذه التقارير، لقي 19 جنديا روسيا حتفهم وأصيب 12 آخرون بجروح بالقرب من أولينيفكا في منطقة دونيتسك.