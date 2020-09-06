تحدثت الفنانة نهى العمروسي، عن عدم خوفها من الموت، مشيرة إلى أنها لا تؤمن بعذاب القبر بعد الوفاة.



وقالت خلال لقائها ببرنامج “VIP” مع الإعلامية أميرة بدر على شاشة “هي”: مبخافش من الموت، الخوف الوحيد لما تحسي بالخطر على نفسك، لما بنموت بنروح للنور عند ربنا، لأبعاد تانية غير اللي عندنا، ربنا عمره ما يعمل حاجة فينا ولا خوف ولا حاجة توجع ولا تألم دي قناعاتي، مافيش حاجة اسمها عذاب القبر مش موجودة في القرآن، حتى الأرواح الشريرة هتروح للنور.



وأضافت: فيه فيلم عندما يبكي الرجال خفت لما دخلت تلاجة الموتى، وكنت صغيرة وخفت وقتها، ولكن دلوقت مبخافش من الموت، وكانوا مغطيني بملاية فيها دم وجثث، دلوقتي وعيي اتغير وأختلف، مبخافش من الموت لأن الروح بتروح للنور.



برنامج «vip» يعرض على شاشة «هي» يوميًا في شهر رمضان في تمام الساعة 11 مساءً، كما يعاد عرضه في اليوم الثاني في تمام الساعة 3 صباحًا، والساعة 10 صباحًا.