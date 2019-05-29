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الرئيس الإيراني الحوار مع واشنطن ممكن إذا رفعت العقوبات عن طهران

دينا النجار
نشر فى : الأربعاء 29 مايو 2019 - 12:24 م | آخر تحديث : الأربعاء 29 مايو 2019 - 12:24 م

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن الحوار مع واشنطن ممكن إذا رفعت العقوبات عن طهران، وذلك حسبما أفادت فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، اليوم الأربعاء.

وكانت إيران، قد أعلنت مطلع الشهر الجاري، تعليق بعض تعهداتها في الاتفاق النووي التاريخي المبرم عام 2015 مع الدول الكبرى بعد عام على القرار الأميركي الانسحاب من هذا الاتفاق مهددة بإجراءات إضافية خلال 60 يومًا حال لم تطبق الدول الموقعة على الاتفاق بعض التزاماتها.

وجاء ذلك بعد فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عقوبات اقتصادية جديدة على إيران تطال قطاع التعدين، متوعدًا إياها بمزيد من الإجراءات إذا لم تغير سلوكها بشكل جذري.
كما وجه ترامب رسالة تحذير لباقي الدول من مغبة السماح بوصول صادرات المعادن الإيرانية إلى موانئها.


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