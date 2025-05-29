ربيعة: قرار مغادرة الأهلي لم يكن الأسهل

حرص رامي ربيعة، لاعب النادي الأهلي على توجيه رسالة شكر للأحمر ولجماهيره، بعد الإعلان عن مغادرته لصفوف النادي بشكل رسمي.

وكتب رامي ربيعة عبر حسابه على موقع انستجرام: "في بداية كلامي.. أحب أشكر النادي الأهلي وجهوره العظيم على الفترة اللي قضيتها داخل جدران النادي الأهلي لأكثر من 13 سنة مع الفريق الأول حصلت خلالها على بطولات عديدة".

وأضاف: "الدوري 10 بطولات وبطولة دوري أبطال إفريقيا 6 بطولات وبطولة كأس السوبر الإفريقي 4 بطولات وبطولة كأس مصر 4 بطولات".

وتابع: "بطولة كأس السوبر المصري 3 بطولات، وكأس الكونفيدرالية الإفريقية، ولم أبخل يوم بنقطة عرق ومجهود على فريقي".

وأكمل: "كرة القدم بها متغيرات كثيرة، وكنت أتمنى أن أكمل المسيرة مع النادي الأهلي العظيم، ولكن اليوم أعلن نهاية مسيرتي مع النادي".

وأتم رامي ربيعة تصريحاته قائلًا: "لم يكن القرار الأسهل، ولكن اتخذت القرار بتمني التوفيق للنادي الأهلي في مسيرته بكأس العالم للأندية وفي الفترة المقبلة، وأتمنى التوفيق له فيما هو قادم.. شكراً للنادي الأهلي.. شكراً لجمهور الأهلي العظيم".