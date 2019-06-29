«الشعب» النمساوي يحذر من ابتعاد الأحزاب عن المنافسة الشريفة قبيل الانتخابات البرلمانية

رأى حزب الشعب النمساوي، والذي يتصدر استطلاعات الرأي في البلاد، أن الحملات الانتخابية الخاصة بالانتخابات البرلمانية المبكرة في سبتمبر القادم، ابتعدت عن المنافسة الشريفة.

ونقلت مصادر حزبية في فيينا، اليوم السبت، عن رئيس الحزب سباستيان كورتس قوله "إن هناك حسابات وهمية وصفحات مزيفة للحزب على مواقع التواصل الاجتماعي يستغلها المعارضون السياسيون لمحاولة تشويه الحزب والحياة السياسية بشكل عام".

وتوقعت المصادر أن تشهد الشهور الثلاثة المقبلة، وحتى موعد الانتخابات، المزيد من الحملات الانتخابية المغرضة، والتي تفتقد إلى شرف الخصومة وتتنافى مع معايير الحياد والعدالة في العمل السياسي والحزبي.

وأشارت المصادر إلى أن الحملات الانتخابية تتحدث عن تورط شخصيات سياسية، لم يرد ذكرها من قبل، في فضيحة الفساد السياسي الشهيرة "إبيزا"، وأيضا معلومات عن تلقى تبرعات وتمويلات مشبوهة لعدد من الأحزاب.