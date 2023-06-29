مدرب بايرن ميونخ السابق مرشح لخلافة فليك في منتخب ألمانيا

اقترب هانز فليك، المدير الفني للمنتخب الألماني، من مغادرة منصبه بسبب سوء النتائج التي يعاني منها الماكينات خلال الفترة الأخيرة.

وقالت صحيفة "بيلد" الألمانية إن جوليان ناجلسمان، المدير الفني السابق لبايرن ميونخ دخل قائمة المدربين المرشحين لتدريب المانشافت خلفا لفليك الذي اقترب رحيله من قيادة المنتخب.

وأضافت الصحيفة الألمانية أن هناك بعض المطلعين على الكرة الألمانية يعتقدون أن جوليان ناجلسمان هو المدرب الوحيد المتاح الذي يستحق خلافة فليك في حال تم استبداله من منصبه للمنتخب الألماني.

وأوضحت بيلد أن بالرغم من الدعم الكامل الذي يحصل عليه فليك من كبار المسؤولين في ألمانيا، إلا أنه مهدد بالرحيل في حال عدم تقديم عروض قوية خلال الفترة المقبلة قبل انطلاق منافسات بطولة اليورو 2024.

وأتمت الصحيفة أن مباراة منتخب ألمانيا ضد فرنسا، التي تقام سبتمبر المقبل تعتبر مباراة فاصلة، بالنسبة لمستقبلفليك، حيث يجب أن يقدم منتخبًا تنافسيًا وجاهزًا للمنافسة على لقب اليورو.

وتولى ناجلسمان قيادة بايرن ميونخ في 84 مباراة بجميع المنافسات، حقق خلالها 60 انتصارًا، بالإضافة إلى 14 تعادلا فيما تلقى 10 هزائم كما توج مع الفريق البافاري لقب الدوري الألماني، وكأس السوبر الألمانى مرتين.