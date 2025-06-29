الآلاف يتظاهرون في إسرائيل مطالبين بإنهاء حرب غزة

احتشد الآلاف في تل أبيب يوم السبت، مطالبين بإنهاء الحرب في غزة وإطلاق سراح الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في القطاع.

وخلال المظاهرة، ناشد رهينة سابق بشكل مباشر حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وحثهما على التفاوض على وقف إطلاق النار وضمان العودة الآمنة لجميع الرهائن، وفقا لتقارير وسائل الإعلام المحلية.

ونقل عن الرهينة السابق قوله:"لقد اتخذتم قرارا شجاعا بشأن إيران. الآن اتخذوا قرارا شجاعا ينهي القتال في غزة ويعيد الجميع"، في إشارة إلى اتفاق وقف إطلاق النار الأخير بين إسرائيل وإيران.

ويوم الجمعة، قال ترامب إنه يعتقد أنه يمكن التوصل إلى وقف إطلاق نار في غزة "خلال الأسبوع المقبل". ومع ذلك، قلل مسؤولون إسرائيليون من التوقعات، وفقا لتقارير إعلامية. ويقولون إنه لم يحدث أي اختراق كبير في القضايا الرئيسية - بما في ذلك مطالبة حركة حماس الفلسطينية بضمانات بإنهاء الحرب.

والهدف المعلن لإسرائيل في الصراع هو تفكيك حماس وتأمين إطلاق سراح الرهائن المتبقين. ووفقًا للأرقام الإسرائيلية الرسمية، لا يزال يُعتقد أن 22 رهينة على قيد الحياة في غزة، بينما تستمر الجهود لاستعادة جثث 28 آخرين.

واندلعت حرب غزة بسبب الهجمات التي قادتها حماس على مستوطنات غلاف غزة الإسرائيلية في 7 أكتوبر 2023.