ضبط عصابة و102 قطعة سلاح ناري خلال يوم

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• تنفيذ 83 ألف حكم وفحص 58 سائق للكشف عن تعاطي المخدرات

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن؛ لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت جهود الحملات، خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط 102 قطعة سلاح ناري بحوزة 80 متهما، شملت "8 بنادق آلية، و12 بندقية خرطوش، وطبنجتين، و80 فردا محليا، و147 طلقة مختلفة الأعيرة، و15 خزينة متنوعة، و188 سلاح أبيض".

ونجحت الحملات، في ضبط تشكيل عصابي ضما متهمين ارتكبا 3 حوادث سرقة متنوعة، وتنفيذ 82 ألفا و909 أحكام قضائية متنوعة.

وضبطت الأجهزة الأمنية، 227 قضية مخدرات بإجمالي مضبوطات 128 كيلوجرام مخدرات، وضبطت 32 متهما هاربا، و10 متهمين بالبلطجة، و232 دراجة نارية مخالفة، و22 ألف مخالفة مرورية.

ونجحت الحملات في فحص 58 سائق سيارة على الطرق السريعة؛ للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 8 منهم.