بوتين: القمة الروسية الإفريقية عقدت على مستوى جيد وحققت نتائج طيبة

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن إجراء مناقشة صريحة ومفيدة بشأن أوكرانيا مع الدول الإفريقية، في قمة "روسيا – إفريقيا" التي انعقدت في سان بطرسبورج.

وأشار الرئيس الروسي إلى أنه قبل نحو شهر، جرت مناقشة في سان بطرسبورج، مع قادة عدد من الدول الإفريقية حول تسوية النزاع في أوكرانيا، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وقال بوتين في لقاء مع رئيس جمهورية الكونغو ديني ساسو نجيسو: "بالأمس أتيحت لنا الفرصة أيضا لمواصلة تبادل الآراء مع مشاركتكم النشطة، سيدي الرئيس. في رأيي، جرت مناقشة صريحة ومفيدة للغاية وحققت نتائج طيبة".

بالإضافة إلى ذلك، كما أشار بوتين، تتعاون روسيا وجمهورية الكونغو بشكل مثمر في الأمم المتحدة وغيرها من المحافل الدولية.

وأضاف بوتين أن "الكونغو تدعم معظم مشاريع القرارات الروسية، بما في ذلك تلك المتعلقة بمكافحة تمجيد النازية، وعدم كونها أول من ينشر أسلحة في الفضاء، وأمن المعلومات، وغيرها". وأكد أيضا أنه سيكون سعيدا لرؤية ساسو نغيسو في العرض البحري الرئيسي.

وعقدت القمة والمنتدى الاقتصادي الروسي - الإفريقي الثاني في الفترة من 27 إلى 28 يوليو، واتفق المشاركون فيها على البيان الرئيسي، فضلا عن العديد من الوثائق ذات الصلة. بالإضافة إلى ذلك، اعتمدوا خطة عمل المنتدى للفترة 2023-2026.

وفي وقت سابق، قال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، إن بوتين ناقش مع القادة الأفارقة السبل الممكنة لحل الوضع في أوكرانيا حتى الساعة الثانية صباحا.