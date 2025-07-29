السعودية وفرنسا توقعان وثيقة تنفيذية لمسارات التعاون الأمنية المستقبلية

ناقش وزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز خلال لقائه ، اليوم الاثنين ، مع وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو، بمقر وزارة الداخلية الفرنسية في باريس ، عددا من الموضوعات الأمنية بين المملكة وفرنسا ، إضافة إلى التوقيع على الوثيقة التنفيذية لمسارات التعاون الأمنية المستقبلية بين وزارتي الداخلية في البلدين

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الاثنين أن وزير الداخلية السعودي والفرنسي ناقشا "خلال اللقاء عددا من الموضوعات المتعلقة بالشأن الأمني بين وزارتي الداخلية في البلدين الصديقين".

وعقب اللقاء عقد الأمير عبدالعزيز بن سعود، وزير الداخلية الفرنسي جلسة مباحثات رسمية ، وفقا لـ "واس"

ونقلت "واس" عن الأمير عبدالعزيز بن سعود، تأكيده " أن جلسة المباحثات تأتي لتعزيز التعاون الأمني بين البلدين الصديقين، تنفيذًا لتوجيهات الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز .

وأشار الأمير عبدالعزيز بن سعود إلى حرص حكومة المملكة على رفع مستوى التعاون والعمل مع فرنسا؛ لمكافحة الجريمة بصورها كافة وتعقب مرتكبيها، والتصدي لشبكات تهريب المخدرات الدولية وغسل الأموال، وتبادل الخبرات بين المختصين في البلدين، منوهًا بما حُقق من منجزات في الفترة السابقة في مجالات التعاون الأمني.

وبعد الجلسة وقّع الأمير عبدالعزيز بن سعود، ووزير الداخلية الفرنسي الوثيقة التنفيذية لمسارات التعاون الأمنية المستقبلية بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ووزارة الداخلية الفرنسية.