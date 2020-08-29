خالد عبد الغفار: تنفيذ 45 مشروعا قوميا بمجال التعليم العالي والبحث العلمي

أشاد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالمشروعات القومية التي نفذتها الوزارة خلال السنوات الماضية.

وقال «عبد الغفار»، في كلمته خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدد من المشروعات القومية في نطاق محافظة الإسكندرية، اليوم السبت، إنه تم تنفيذ 45 مشروعًا قوميًا في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، ما بين جامعات أهلية وحكومية جديدة.

وأضاف أن حجم الاستثمار في مجال التعليم العالي وصل إلى 90 مليار جنيه، ما بين استثمارات مباشرة وغير مباشرة.

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، عددًا من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من المسؤولين وكبار رجال الدولة.