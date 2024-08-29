الاتحاد الأوروبي يدعو لهدن إنسانية في غزة لتنظيم حملة تطعيم شلل الأطفال

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

دعت الدول الأعضاء الـ 27 في الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، إلى بدء هدن إنسانية في حرب إسرائيل وحماس في غزة للسماح بانطلاق حملة ضد شلل الأطفال.

وقال البيان المشترك للاتحاد الأوروبي إن غزة كانت خالية من شلل الأطفال لمدة 25 عاما و"إنه أمر مقلق أن يتم رصد فيروس شلل الأطفال وأن يتم تأكيد تسجيل أول حالة تصيب طفلا هناك مجددا في يوليو".

وانضم الاتحاد الأوروبي إلى دعوات للأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية من أجل تطبيق هدن إنسانية فورية للسماح لمسؤولي القطاع الصحي بتطعيم الأطفال.

ورحبت دول الاتحاد الأوروبي أيضا بإرسال أكثر من 2ر1 مليون جرعة لقاح مضاد لشلل الأطفال وتعاون إسرائيل في توصيل التطعيمات إلى غزة.