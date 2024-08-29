 كتائب المقاومة تعلن استهداف آليات الاحتلال بجنين وطولكرم - بوابة الشروق
الخميس 29 أغسطس 2024 8:50 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

كتائب المقاومة تعلن استهداف آليات الاحتلال بجنين وطولكرم

وكالات
نشر في: الخميس 29 أغسطس 2024 - 8:36 م | آخر تحديث: الخميس 29 أغسطس 2024 - 8:36 م

أعلنت كتائب المقاومة الفلسطينية، اليوم الخميس، استهداف آليات لجيش الاحتلال الإسرائيلي في جنين وطولكرم بالضفة الغربية.

وقالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس: "مجاهدونا يواصلون الاشتباك مع قوات الاحتلال المتوغلة في جنين وطولكرم بالرصاص والعبوات المتفجرة"، بحسب ما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وأضافت: "مجاهدونا استطاعوا تفجير أكثر من 10 عبوات أرضية بآليات الاحتلال المتوغلة في جنين وطولكرم".

من جهتها، قالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي: "قواتنا حققت بالمرحلة الثانية عمليات كبرى غيرت مسار المعركة على رأسها كمائن الموت بجنين وطولكرم".

ويأتي ذلك فيما بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأربعاء، عملية عسكرية واسعة ومتواصلة في محافظات طولكرم وجنين وطوباس شمال الضفة، هي الأوسع منذ عام 2002، وأسفرت عن استشهاد 17 فلسطينيا وإصابة آخرين، فضلا عن تدمير عدد من المنازل والبنى التحتية.

وبالتزامن مع حربه على غزة منذ 7 أكتوبر، صعَّد جيش الاحتلال اعتداءاته بالضفة، بما فيها القدس، مما أسفر عن استشهاد 670 فلسطينيا بينهم 150 طفلا، وإصابة أكثر من 5 آلاف و400، واعتقل ما يزيد على 10 آلاف.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك