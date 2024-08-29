كتائب المقاومة تعلن استهداف آليات الاحتلال بجنين وطولكرم

أعلنت كتائب المقاومة الفلسطينية، اليوم الخميس، استهداف آليات لجيش الاحتلال الإسرائيلي في جنين وطولكرم بالضفة الغربية.

وقالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس: "مجاهدونا يواصلون الاشتباك مع قوات الاحتلال المتوغلة في جنين وطولكرم بالرصاص والعبوات المتفجرة"، بحسب ما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وأضافت: "مجاهدونا استطاعوا تفجير أكثر من 10 عبوات أرضية بآليات الاحتلال المتوغلة في جنين وطولكرم".

من جهتها، قالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي: "قواتنا حققت بالمرحلة الثانية عمليات كبرى غيرت مسار المعركة على رأسها كمائن الموت بجنين وطولكرم".

ويأتي ذلك فيما بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأربعاء، عملية عسكرية واسعة ومتواصلة في محافظات طولكرم وجنين وطوباس شمال الضفة، هي الأوسع منذ عام 2002، وأسفرت عن استشهاد 17 فلسطينيا وإصابة آخرين، فضلا عن تدمير عدد من المنازل والبنى التحتية.

وبالتزامن مع حربه على غزة منذ 7 أكتوبر، صعَّد جيش الاحتلال اعتداءاته بالضفة، بما فيها القدس، مما أسفر عن استشهاد 670 فلسطينيا بينهم 150 طفلا، وإصابة أكثر من 5 آلاف و400، واعتقل ما يزيد على 10 آلاف.