تشارك دار الشروق في وقائع وفعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب في نسخته للعام 2023، وذلك عبر جناح متكامل للدار يحمل رقم F74، يتضمن أحدث الإصدارات من الكتب والروايات، حيث تحلّ سلطنة عُمان "ضيف شرف" دورة هذا العام.

وانطلق معرض الرياض الدولي للكتاب، أمس الخميس 28 سبتمبر، لتتواصل فعالياته حتى السابع من أكتوبر المقبل، في حرم جامعة الملك سعود تحت شعار "وجهة ملهمة" بمشاركة أكثر من 1800 دار من 32 دولة.

تشارك دار الشروق بمجموعة من المؤلفات المميزة، منها: الكبرياء الصيني لخيري بشارة، باب الوادي لأحمد طيباوي، رصاصة الدلبشاني للدكتور إيمان يحيي، ديك أمي لحمدي أبو جليل، صاحب العالم لأحمد صبري أبو الفتوح، على بلد المحبوب لأحمد خير الدين، تأملات في عذوبة الكون لأحمد بهجت، بليغ لطلال فيصل، وغيرها.

كما تطرح دار الشروق مجموعة مميزة من مؤلفات أدب الطفل واليافعة، من بينها: هنا وشفا لهديل غنيم، ونانا طباخة لفاطمة المعدول، وكل شئ عن التنوع والاختلاف، وكل شئ عن الصداقة، كيف يمكننا حقا مساعدة الأشجار، وكيف يمكننا حقل مساعدة الأشجار.

كما تضم أرفف جناح دار الشروق، كتب: عش جديد، كل شيء عن الصداقة، عائلة صغيرة كبيرة كبيرة، ذراع ثقيل فوق كتفي، أنبياء الله، سلمى وليلي، أتمنى لك.

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