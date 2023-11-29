أعلنت شركة الصناعات الجوية والعسكرية الأمريكية بوينج، اعتزامها إنتاج 15 طائرة إضافية طراز كيه.سي - 46 أيه بيجاسوس، وفقا لعقد توريد إضافي بقيمة 2.3 مليار دولار للقوات الجوية الأمريكية.

يذكر أن بوينج تعاقدات على بيع 153 طائرة طراز كيه.سي - 46 أيه متعددة المهام وإعادة التزويد بالوقود في الجو مع العديد من دول العالم.

وفي وقت سابق من العام الحالي، حصلت بوينج على عقد من القوات الجوية الأمريكية لإضافة المزيد من إمكانيات الاتصالات المتقدمة بهدف تحسين قدرة الطائرات على نقل واستقبال البيانات والاستطلاع.

وحتى الآن سلمت بوينج 76 كيه.سي - 46 أيه للقوات الجوية الأمريكية وطائرتين للقوات الجوية اليابانية.