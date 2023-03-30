 نيللي كريم: مفرضتش جوزي على الجمهور.. ومش صاحبة الفضل في دخوله التمثيل - بوابة الشروق
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نيللي كريم: مفرضتش جوزي على الجمهور.. ومش صاحبة الفضل في دخوله التمثيل

مصطفى الجداوي
نشر في: الخميس 30 مارس 2023 - 8:24 م | آخر تحديث: الخميس 30 مارس 2023 - 8:24 م

كشفت الفنانة نيللي كريم، حقيقة فرضها لاسم زوجها في المسلسل الأخير الذي يتم عرضه خلال الموسم الرمضاني الجاري، معقبة: "مجاملتش جوزي في المسلسل الجديد ومبفرضوش على حد، وهو بدأ التمثيل قبل العودة لمصر".

وأشارت "كريم"، خلال حوارها مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أنه قبل زواجهما شارك في عمل فني مع الفنانة يسرا قبل التعرف عليه بسنتين، مؤكدة أنه لم يكن هناك مشاكل بينهما حتى يجتمعا في أولى الحلقات من المسلسل.

وتابعت: "دائمًا في بداية مشوار أي شخص يكون هناك نقد وآراء مختلفة وكلام سلبي حتى يكون هناك إثبات للذات"، مؤكدة أن العمل بالسينما والتلفزيون ليس به أي وسطة أو شكل من أشكال فرض الأسماء، كما أن القبول والموهبة هي ما تفرض الفنان على الجمهور.

وأضافت أنها ليست صاحبة الفضل على دخول زوجها لمهنة التمثيل، مؤكدة أنها لا تمتلك أي خطة للعمل خلال الموسم الرمضاني المقبل.


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