زعيم حركة الجهاد الإسلامي يشكر إيران على دعمها العسكري

شكر زعيم حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، التي شاركت أيضا في عملية طوفان الأقصى التي قادتها حماس ضد إسرائيل في 7 أكتوبر، إيران على دعمها العسكري.

وقال زعيم الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة، في طهران اليوم السبت: "لم يكن من السهل على الشعب الفلسطيني تحقيق هذا الصمود المبارك في معركة (عملية) طوفان الأقصى لولا الدعم الإيراني الثابت والواضح والمستمر في السنوات الأخيرة، على المستويين السياسي والعسكري".

ويزور النخالة حاليا العاصمة الإيرانية لإجراء محادثات، في نفس الوقت الذي يتواجد فيه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.

وإلى جانب كبار السياسيين، التقى القياديان أيضا بالمرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي.

ويزور هنية إيران لإجراء محادثات للمرة الثانية منذ اندلاع حرب غزة.

وتعتبر طهران أهم داعم للجهاد الإسلامي في فلسطين وحماس، اللتين يصنفهما الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وإسرائيل كمنظمتين إرهابيتين.