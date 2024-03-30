 فيتوريا جيمارايش يفوز على موريرينسي بثنائية في الدوري البرتغالي - بوابة الشروق
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فيتوريا جيمارايش يفوز على موريرينسي بثنائية في الدوري البرتغالي

د ب أ
نشر في: السبت 30 مارس 2024 - 8:21 م | آخر تحديث: السبت 30 مارس 2024 - 8:21 م

واصل فريق فيتوريا جيمارايش سلسلة انتصاراته بالفوز على ضيفه موريرينسي بنتيجة 1/صفر، اليوم السبت، في الجولة 27 من الدوري البرتغالي.

سجل جوتا سيلفا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 68.

وحقق جيمارايش فوزه الرابع على التوالي ليرفع رصيده إلى 53 نقطة في المركز الخامس، خلفه موريرينسي في المركز السادس برصيد 42 نقطة.

وفي نفس التوقيت فاز أروكا على فارينزي بنتيجة 1/2، حيث سجل تياجو إسجياو وكريستو جونزاليس هدفي أصحاب الأرض في الدقيقتين 45+1 و68.

بينما برونو دوارتي هدف فارنزي الوحيد في الدقيقة 88.

وأكمل فريق فارنزي اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه فاكوندو كاسيرس في الدقيقة 95.

ورفع أروكا رصيده إلى 37 نقطة في المركز السابع، بينما تجمد رصيد فارنزي عند 27 نقطة في المركز الثاني عشر.


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