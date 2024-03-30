وزير الدفاع الصربي ميلوش فوتشيفيتش يترأس الحكومة الجديدة

من المتوقع أن يصبح وزير الدفاع الصربي ميلوش فوتشيفيتش رئيس الوزراء الجديد للبلاد بعد أن كلف الرئيس ألكسندر فوتشيتش زميله المقرب في الحزب اليوم السبت بتشكيل الحكومة الجديدة.

وأعلن فوتشيتش ذلك على إنستجرام اليوم السبت بعد أكثر من ثلاثة أشهر من فوز حزبه التقدمي في الانتخابات البرلمانية. وسيحل فوتشيفيتش محل رئيسة الحكومة السابقة، آنا برنابيتش.

ويتوقع المراقبون انتخاب سلس لفوتشيفيتش لأن حزبه يتمتع بأغلبية مريحة في البرلمان. ويشغل المحامي /49 عاما/ منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع منذ عام 2022.

وفي مايو 2023، تم انتخابه أيضا رئيسا للحزب التقدمي، ليحل محل فوتشيتش على رأس الحزب. ومع ذلك، يعتبر سرا مكشوفا في صربيا أن فوتشيتش لا يزال المركز غير الرسمي والوحيد للسلطة في البلاد، على الرغم من أنه رسميا، كرئيس للدولة، لديه المزيد من الصلاحيات الشرفية. وقد حدد مصير البلاد في مهام مختلفة منذ عام 2012.

يتهم النقاد فوتشيتش بأن لديه أسلوبا استبداديا في الحكم، ويقولون إنه يسيء استخدام الجهاز الحكومي والشرطة والأجهزة السرية من أجل تدمير المنافسين السياسيين اقتصاديا وتشويه سمعتهم علنا.