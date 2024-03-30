العثور على عبوة ناسفة في تجمع لطائفة شهود يهوه بالنمسا

عثر على طرد يحتوي على متفجرات في تجمع لطائفة شهود يهوه في النمسا.

وكما اتضح اليوم السبت، كان من الممكن أن "يتسبب (الطرد) في أضرار جسيمة"، حسبما ذكرت الشرطة.

وأقيم القداس مساء أمس الجمعة، في كالسدورف، إلى الجنوب من مدينة جراتس الجنوبية، بمشاركة حوالي 50 شخصا.

وتم اكتشاف الطرد في منطقة مدخل المبنى. ووصلت الشرطة وطوقت المنطقة وانتشلت الطرد.

واستمرت العملية طوال الليل لأن خبراء المتفجرات كانوا يخشون أن يكون الطرد خطيرا ولا يمكنهم تحريكه إلا بحذر شديد.

وبعد تحقيق شامل، قال متحدث باسم الشرطة اليوم السبت: "إنها عبوة ناسفة غير تقليدية محلية الصنع ولكنها تعمل بشكل أساسي".

ووفقا للشرطة، فإن أمن الدولة يحقق في الأمر. ولم ترد معلومات اليوم السبت عن الجناة المحتملين أو خلفية الحادث. وفي العام الماضي، وقع بالفعل حادثان يتعلقان بمتفجرات في منظمات لطائفة شهود يهوه في النمسا

. يذكر أن طائفة شهود يهوه هي طائفة دينية ذات معتقدات لاثالوثية تأسست في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1874 على يد تشالز راسل. وتضع الطائفة نفسها ما بين اليهودية والمسيحية. وعرفت الطائفة باسم مجموعة الدارسين الجدد للإنجيل.