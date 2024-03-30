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موناكو يهزم ميتز بخماسية في الدوري الفرنسي

د ب أ
نشر في: السبت 30 مارس 2024 - 8:15 م | آخر تحديث: السبت 30 مارس 2024 - 8:15 م

حقق فريق موناكو فوزا كبيرا على مضيفه ميتز 5 /2، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري الفرنسي.

وتقدم موناكو عن طريق تاكومي مينامينو في الدقيقة الرابعة،  قبل أن يضيف زميله ماجني أكليوش الهدف الثاني في الدقيقة العاشرة.

وفي الدقيقة 16 سجل فاندرسون الهدف الثالث، ثم أضاف فلورين بالوجان الهدف الرابع في الدقيقة 76.

وبعد ذلك بدقيقتين نجح ميتز في تسجيل هدف تقليص الفارق عن طريق أمادو ديالو، قبل أن يسجل إيبو ساني الهدف الثاني لميتز.

وقبل ثلاث دقائق من نهاية الوقت الأصلي للشوط الثاني، سجل فلورين بالوجان هدفه الشخصي الثاني والخامس لموناكو.

ورفع موناكو رصيده إلى 49 نقطة في المركز الثاني، بفارق عشر نقاط خلف باريس سان جيرمان المتصدر والذي يلعب غدا الأحد أمام مضيفه مارسيليا.

على الجانب الأخر، تجمد رصيد ميتز عند 23 نقطة في المركز السابع عشر.


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