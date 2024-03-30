قصف إسرائيلي على عدة بلدات في جنوب لبنان

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قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، عدة بلدات في جنوب لبنان.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية، إن الطائرات الحربية الاسرائيلية شنت سلسلة غارات على بلدات: الناقورة، والطيبة وحانين تزامنا مع تحليق مكثف للطيران الاستطلاعي في الأجواء اللبنانية.

وفي وقت سابق من اليوم، أصيب ثلاثة ضباط من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل»، ومترجم مدني لبناني، جراء غارة شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي جنوب لبنان.

وأفادت بعثة اليونيفيل، في بيان، بإصابة 3 مراقبين عسكريين ومترجم جراء انفجار وقع قرب دوريتهم على الخط الأزرق جنوبي لبنان.

وأضافت البعثة أنه يتم إجراء تحقيق لمعرفة سبب الانفجار الذي وقع قرب دورية المراقبين، مشددة على ضرورة ضمان سلامة وأمن أطقم الأمم المتحدة وعلى كل الأطراف مسئولية حمايتهم بموجب القانون الدولي.

وكررت الدعوة لكل الأطراف بوقف التبادل العنيف لإطلاق النار قبل أن يتعرض المزيد للأذى بلا داع.