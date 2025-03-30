ليفاندوفسكي ويامال يقودان تشكيل برشلونة أمام جيرونا

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أعلن هانزي فليك، المدير الفني لنادي برشلونة تشكيل فريقه الذي يخوض مباراة اليوم أمام جيرونا، ضمن منافسات الدوري الإسباني الممتاز.

ويواجه نادي برشلونة فريق برشلونة في الرابعة والربع عصر اليوم الأحد، على ملعب مونتجويك، لحساب منافسات الجولة الـ 29 من الدوري الإسباني الممتاز.

وجاء تشكيل برشلونة لمباراة جيرونا على النحو التالي:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني

خط الدفاع: جيرارد مارتين - إينيجو مارتينيز - رونالد أراوخو - جول كوندي

خط الوسط: جافي - إريك جارسيا - بيدري

خط الهجوم: فيرمين لوبيز - روبيرت ليفاندوفسكي - لامين يامال.

ويتواجد على مقاعد بدلاء برشلونة كلًا من: إجناسيو بينيا - باو كوبارسي - أليخاندرو بالدي - هيكتور فورت - دييجو كوشين - باو فيكتور - فرينكي دي يونج - أنسو فاتي - رافينيا - فيران توريس.

ويحتل برشلونة المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 61 نقطة، بالتساوي مع ريال مدريد، الذي خاض مباراة إضافية.