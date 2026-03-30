أمريكا: طالب في مدرسة ثانوية بولاية تكساس أطلق النار على مدرسته ثم قتل نفسه

ذكرت السلطات الأمريكية اليوم الاثنين، أن طالبا في مدرسة ثانوية بولاية تكساس أطلق النار على مدرسته ثم قتل نفسه بالرصاص.

وقال مكتب قائد شرطة مقاطعة كومال في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، إن إطلاق النار وقع في مدرسة هيل كانتري كوليدج الإعدادية الثانوية في بولفيردي. ولم تقع أي إصابات أخرى.

وتم نقل المعلمة إلى مستشفى سان أنطونيو، لكن مكتب قائد الشرطة لم يكن لديه علم بأي مستجدات بشأن حالتها الصحية. وقال المكتب إن الطالب (15 عاما) لقي حتفه في مكان الحادث.

وقال متحدث باسم مكتب قائد الشرطة لوكالة أسوشيتد برس (أ ب) إن الطالب توفي متأثرا بعيار ناري أطلقه على نفسه.

وأضاف أنه تم إغلاق المدرسة ونقل الطلاب إلى مدرسة إعدادية لجمعهم مع آبائهم.

وتركز المدرسة الثانوية، التي تعد جزءا من منطقة مدارس كومال المستقلة، على التعليم النظري والمهارات اللازمة لإعداد الطلاب للجامعة، وفقا لموقع المنطقة على الإنترنت.

ويركز منهجها على العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات، المعروفة باسم "ستيم"، مع مواد اختيارية تشمل الأمن السيبراني والهندسة.