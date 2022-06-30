جونسون يرفض استبعاد إجراء انتخابات مبكرة في بريطانيا

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن فكرة إجراء انتخابات مبكرة "لم تخطر على باله" ولكن رفض استبعادها.

ونقلت وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية عن جونسون القول إنه لن "يبدأ الحديث عن السياسة" في الوقت الذي يتعامل فيه مع ضغوط تكاليف المعيشة والحرب في أوكرانيا.

ولم يستبعد مرارا وتكرارا احتمال إجراء انتخابات مبكرة قبل موعدها المقرر عام 2024.

وقال جونسون إنه حصل على تفويض جديد في ويستمنستر عقب فوزه في أحدث تصويت بحجب الثقة عنه، وذلك على الرغم من أن 41% من نواب حزبه قرروا أنه يجب أن يترك منصبه.

وأضاف "فكرة إجراء انتخابات مبكرة لم تخطر على بالي، إذا اردتم الحقيقة، لأنني أركز على التعامل مع ضغوط تكلفة المعيشة، وتطوير وتحسين وتوسيع خططنا من أجل اقتصاد أقوى، والتأكد من أننا مستمرون في إظهار القيادة بشأن بعض القضايا الدولية الصعبة التي يواجهها العالم".