البنتاجون: المنطاد الصيني لم يجمع معلومات استخبارية فوق أمريكا

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ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون)، أن المنطاد الصيني الذي أسقطه الجيش الأمريكي فوق المياه الإقليمية الأمريكية أوائل فبراير الماضي لم يكن يجمع معلومات استخبارية.

وقال بات رايدر المتحدث باسم البنتاجون خلال مؤتمر صحفي أمس الخميس لدى سؤاله عن المنطاد: "كما سمعتم آنذاك، كنا على علم بأنه (المنطاد) لديه إمكانيات لجمع المعلومات".

وأضاف رايدر: "يشير تقييمنا الحالي إلى أنه لم يجمع (معلومات) أثناء اجتيازه الولايات المتحدة أو تحليقه فوقها".

وتابع أن واشنطن اتخذت آنذاك "خطوات لكبح جهود المنطاد المحتملة لجمع المعلومات".

وكانت العلاقات بين واشنطن وبكين متوترة بالفعل عندما رصد الجيش الأمريكي ما اشتبه المسئولون الأمريكيون آنذاك أنه منطاد تجسس صيني في المجال الجوي للبلاد.