أكد طارق العشري المدير الفني لطلائع الجيش، أن رغبة ناديه في الحفاظ على القوام الأساسي للظهور بشكل مختلف بالموسم المقبل كان أحد أساب الإبقاء على محمد بسام ورفض كل العروض لرحيل اللاعبين.

وقال العشري في تصريحات تلفزيونية: «غياب التوفيق حرمنا من الوصول إلى المركز الرابع في جدول الدوري، واللاعبين بتقدم أداء جيد بشكل كبير أمام الفرق الكبيرة، ويكون لديهم دوافع كبيرة».

وأوضح: «بكل تأكيد الفريق تأثر بشكل كبير، بعدما رحل اللاعب فيكتور، مع نهاية عقده، لأنه فضل الرحيل لامتلاكه عقد احتراف، وبالنسبة للاعب أحمد سمير، الإصابة حرمتنا من وجوده الفترة الأخيرة».

وعن المنافسة في الدوري، أجاب: «الصراع أصبح مشتعل في القمة والقاع بالدوري المصري، والطموح لدى الفريق واللاعبين بلا حدود في المحطات الأخيرة».

وكشف العشري عن أسباب تجديد عقد محمد بسام، قائلا: «تم الإبقاء على محمد بسام، نظرًا لرغبتنا في الحفاظ على القوام الرئيسي، لتقديم أداء جيد الفترة المقبلة، وطلبت من الإدارة الإبقاء على العناصر الأساسية».

ويحتل طلائع الجيش المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة، حصيلة 27 مباراة، فاز في 10 مباريات، وتعادل في 11 مواجهة، بينما خسر 6 مرات.