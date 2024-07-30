كوريا الجنوبية تناقش مع السعودية توسيع التجارة والاستثمار

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قالت وزارة الصناعة الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء إنها ناقشت سبل توسيع التبادلات الاقتصادية مع المملكة العربية السعودية ، متعهدة بالعمل عن كثب نحو التنفيذ الفوري لاتفاقية التجارة الحرة بين سول ومجلس التعاون الخليجي.

والتقى وزير الصناعة الكوري الجنوبي آن دوك جيون بنظيره السعودي ماجد بن عبد الله القصبي في سول لمتابعة جدول الأعمال الذي تمت مناقشته خلال القمتين الثنائيتين اللتين عقدتا في عامي 2022 و 2023 ، وفقا لما نقلته وكالة يونهاب للأنباء عن وزارة التجارة والصناعة والطاقة.

وخلال الاجتماع، اتفق الوزيران على أن اتفاقية التجارة الحرة المبرمة مؤخرا بين كوريا الجنوبية ودول مجلس التعاون الخليجي قد مهدت الطريق لتوطيد التعاون الثنائي وتعهدا بتسريع الجهود لتنفيذ الصفقة.

وتم إبرام الاتفاقية مع مجلس التعاون الخليجي في أواخر عام 2023.

ولكي يتم تنفيذ الاتفاقية بالكامل، فإنها لا تزال تتطلب استكمال بعض الإجراءات، بما في ذلك التصديق البرلماني وحفل التوقيع الرسمي.

وقال آن خلال الاجتماع: "لتسريع عملية المراجعة القانونية لكلا الطرفين نطلب دعم (السعودية) كعضو في مجلس التعاون الخليجي".