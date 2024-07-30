الأمم المتحدة: أوامر الإخلاء الإسرائيلية الجديدة في غزة تؤثر على آلاف اللاجئين

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" في بيان إن أوامر الإخلاء الإسرائيلية الصادرة يومي السبت والأحد في جنوب قطاع غزة تؤثر على 56 ألف لاجئ.



وأكد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن "عشرات الآلاف من الأشخاص ما زالوا يواجهون موجات جديدة من النزوح الداخلي في جميع أنحاء قطاع غزة بسبب أوامر الإخلاء هذه والقتال المستمر، وقد أثرت التوجيهات الجديدة التي أصدرتها السلطات الإسرائيلية يومي السبت والأحد على مناطق رفح وخان يونس ودير البلح، حيث لجأ إليها ما مجموعه 56 ألف شخص".

وأضاف أن "أكثر من 200 ألف شخص في غزة، أي حوالي 9% من السكان، اضطروا إلى الفرار من منازلهم الأسبوع الماضي بسبب أوامر الإخلاء الإسرائيلية".

وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إن أوامر الإخلاء التي يصدرها الجيش الإسرائيلي أصبحت حدثا يوميا لفلسطينيي قطاع غزة الذين يضطرون للفرار من أجل النجاة بأرواحهم خلال وقت ضيق جدا.

وفر آلاف الفلسطينيين من منطقة في وسط قطاع غزة، اليوم الاثنين، بعد أوامر إخلاء إسرائيلية جديدة، فيما يتكدس مئات الآلاف في دير البلح، وهي مدينة وسط القطاع تمثل المنطقة الوحيدة الكبيرة التي لم تقتحم بعد.

هذا وأصدرت إسرائيل أوامر للسكان أمس الأحد بإخلاء مخيم البريج الواقع في شمال شرق دير البلح.

كما أفاد مراسل روسيا اليوم بأن القوات الإسرائيلية تواصل توغلها لليوم الخامس على التوالي في الأطراف الجنوبية لحيي تل الهوا والصبرة جنوب مدينة غزة، وسط نسف لمربعات سكنية كاملة شرق خان يونس.