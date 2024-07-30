قوات الاحتلال تعتقل 15 فلسطينيا من الضفة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيليّ منذ يوم أمس وحتّى صباح اليوم الثلاثاء، 15 مواطناً على الأقل من الضّفة، بينهم أطفال، وأسرى سابقون.

وبحسب بيان صادر عن نادي الأسير الفلسطيني وهيئة شئون الأسرى والمحررين، تركزت عمليات الاعتقال في محافظة: رام الله، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات: بيت لحم، وقلقيلية، ونابلس، وطولكرم.

وأشار البيان إلى أن قوات الاحتلال تواصل تنفيذ عمليات تنكيل واسعة، يرافقها اعتداءات وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.

ولفت إلى ارتفاع حصيلة الاعتقالات منذ بدء حرب الإبادة المستمرة إلى 9870، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

وجدد التذكير أنّ المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقًا.