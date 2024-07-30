اندلاع حرائق في الجليل الأعلى جراء إطلاق صواريخ من لبنان

أفادت شبكة "الجزيرة" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، بأن فرق الإطفاء الإسرائيلية تكافح 3 حرائق في الجليل الأعلى سببتها صواريخ أطلقت من جنوب لبنان.

وفي وقت سابق، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بمقتل شخص إثر سقوط قذيفة صاروخية أطلقت من لبنان في بلدة هاغوشريم بالجليل الأعلى، وذلك بعدما قال حزب الله اللبناني إنه قصف بصواريخ الكاتيوشا مقر قيادة كتيبة السهل في ثكنة بيت هيلل الإسرائيلية.

وكانت "الجزيرة" قد أفادت بانفجار صواريخ اعتراضية إسرائيلية في أجواء قرى حدودية بالقطاع الشرقي من جنوب لبنان، مشيرة إلى دوي صفارات الإنذار في كريات شمونة ومحيطها بالجليل الأعلى.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن قذيفة صاروخية سقطت في بلدة هاغوشريم بالجليل الأعلى وأصيب شخص بجروح خطيرة.

وكان حزب الله قد أعلن أنه هاجم بالطائرات بدون طيار الانقضاضية تمركزا لجنود الجيش الإسرائيلي كانت مهمتهم حماية مستعمرة كفريوفال، مؤكدا أنه أوقعهم قتلى وجرحى.

كما قال حزب الله إنه استهدف موقع جل العلام الإسرائيلي بقذائف المدفعية.