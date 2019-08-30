فرج عامر يشكر أعضاء سموحة على تجديد الثقة

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وجه محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة الشكر لأعضاء الجمعية العمومية على ثقتهم في مجلسه وتفويضه في القيام بمهام واختصاصات الجمعية العمومية

أكد عامر على أن الثقة لاتأتي من فراغ ولكنها نتاج جهد كبير وعمل شاق وإحساس دائم بالمسئولية.

وقال عامر:" أعضاء سموحة هم الأروع ونعدهم بالأفضل، سنواصل مسيرة النجاح والتفوق فطموحنا لا يتوقف عند حدود، وسنبذل كل الجهد لوضع سموحة في المكانة التي تليق به وبأعضاءه".

وأضاف رئيس سموحة على أن المرحلة القادمة سوف تشهد المزيد من الإنجازات المتتالية للارتقاء بكافة قطاعات النادي الإنشائية والرياضية والخدمية، مشيرًا إلى أن مجلس إدارة سموحة لديه خطة متكاملة لتطوير موارد النادي وخدماته.