لاس بالماس ينتزع تعادلا مثيرا أمام ريال مدريد في الليجا

تعادل نادي ريال مدريد مع مضيفه فريق لاس بالماس بهدف لمثله، في المباراة التي أُقيمت مساء الخميس، لحساب منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني الممتاز.

وجاءت أحداث المباراة التي أُقيمت على ملعب جران كاناريا جيدة المستوى، وسط سيطرة متبادلة بين الفريقين على مجرياتها، مع أفضلية نسبية من ريال مدريد، في الشوط الثاني.

وتمكن لاس بالماس من التقدم في النتيجة عن طريق ألبيرتو موليرو في الدقيقة الخامسة، بتسديدة قوية سكنت أقصى الزاوية اليسرى للحارس تيبو كورتوا.

وحصل فريق ريال مدريد على ركلة جزاء في الدقيقة 70، بعد لمسة يد على مدافع لاس بالماس، ونجح اللاعب فينيسيوس جونيور من تسديدها بنجاح، معلنًا عن هدف التعادل.

يُذكر أن ريال مدريد كان قد تعادل في أولى مبارياته في الدوري الإسباني أمام ريال مايوركا بهدف لمثله، قبل أن يفوز على بلد الوليد بثلاثية نظيفة، في الجولة الثانية.

وبتلك النتيجة، يرتفع رصيد ريال مدريد إلى النقطة الخامسة التي يحتل بها المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، فيما ارتفع رصيد فريق لاس بالماس إلى النقطة الثانية، التي يحتل بها المركز الـ 16.