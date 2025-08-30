عمرو أديب ساخرا من خسارة الأهلي: قلبي يقطر دما

علق الإعلامي عمرو أديب، على خسارة النادي الأهلي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعته مع نادي بيراميدز مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة دوري نايل.

وقال خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، ساخرًا: «الآن تنتهي مباراة الأهلي وبيراميدز بهدفين دون مقابل.. قلبي يقطر دمًا، زيزو والشناوي واللاعيبة طالعين زعلانين متضايقين، والأولاد بتوع بيراميدز سعداء سعادة الفيل»، بحسب تعبيره.

ورجح مغادرة المدير الفني للنادي الأهلي الإسباني خوسيه ريفيرو، خلال الفترة المقبلة، مضيفًا: «إيه اللي حصل للنادي الأهلي، نادي البطولات اللي المفروض واخد الدوري السنة اللي فاتت، نتائج هزيلة ضعيفة وقلبي يقطر دمًا».

وأضاف تعليقًا على صور جمهور الأهلي، قائلًا: «حرام الشباب ده يروّح زعلان، نادي عظيم نادي جبار، معقول الألتراس الأهلاوي والشباب اللي زي الفل ده يروح زعلان! ده إحنا هنشوف مذبحة هيبقى فيها دم بسبب الخسارة والتعثرات»، وفقًا لوصفه.

وفاز بيراميدز على النادي الأهلي، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة دوري نايل.

وبتلك النتيجة رفع بيراميدز رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري، بينما جاء الأهلي في المركز الـ12 برصيد 5 نقاط.